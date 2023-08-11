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زيلينسكي يعلن قرارا بشأن مراكز التجنيد العسكري

جنود أوكرانيون يستعدون لإطلاق قذائف
11 أغسطس 2023 17:27

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد.
وقال الرئيس، في بيان على تطبيق "تلغرام"، إن "هذا النظام يجب أن يديره أشخاص على دراية تامة بماهية" الأزمة، مضيفا أن المسؤولين عن التجنيد يجب أن يدركوا "لماذا يعد التهكم والرشاوى خيانة" في هذه المرحلة.
وأضاف زيلينسكي أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار.
وسبق أن أقال الرئيس الأوكراني بعض المسؤولين على خلفية اتهامات بالفساد.

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المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
إقالة
التجنيد
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