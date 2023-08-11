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ضبط كمية قياسية من الكوكايين في ميناء روتردام

ضبط كمية قياسية من الكوكايين في ميناء روتردام
11 أغسطس 2023 15:12

ضُبطت في ميناء روتردام أكثر من ثمانية أطنان من الكوكايين داخل حاوية محمّلة بالموز آتية من الإكوادور، على ما أعلنت النيابة العامة الهولندية التي أكدت أنّها أكبر عملية ضبط للمخدرات في هولندا على الإطلاق.
وصودرت المخدرات التي تقدر قيمة إعادة بيعها بـ600 مليون يورو، في 13يوليو، لكنّ الخبر لم يُعلَن عنه من قبل بسبب التحقيقات التي كانت جارية.
وقالت النيابة العامة في بيان "في 13 يوليو الفائت، صادرت الجمارك كمية من المخدرات ضمن أكبر عملية مصادرة تجري في ميناء روتردام".
وأضافت "ضُبطت 8064 عبوة من الكوكايين يبلغ وزن الواحدة منها كيلوغراماً واحداً، كانت مخبأة في 12 صندوق موز"، مشيرةً إلى أنه جرى التخلّص من هذه المخدرات.
وأوضحت أنّ الحاوية وصلت إلى روتردام من بنما.
وقال مدير الجمارك في روتردام بيتر فان بويتنن، في منشور عبر "اكس" (تويتر سابقاً) "نجحنا مرة جديدة (...) في توجيه ضربة كبيرة لتجار المخدرات في الميناء"، واصفاً عملية المصادرة بـ"الهائلة".

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المصدر: آ ف ب
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