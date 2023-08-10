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«رصاص طائش» يصيب سيارة وزير الدفاع اللبناني

موريس سليم وزير الدفاع اللبناني
11 أغسطس 2023 01:29

بيروت (رويترز) 

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أفاد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في بيان، بأن موريس سليم وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال بخير، بعدما تعرضت سيارته لإطلاق نار أمس.
وأفاد مصدر أمني وآخر سياسي بأن سيارة سليم كانت متوجهة إلى منطقة جسر الباشا في جنوب شرق العاصمة بيروت ظهر أمس، حينما أصاب «رصاص طائش» نافذة سيارته.
وقال وزير الداخلية للصحفيين: «الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش ذهبت إلى المكان للتأكد من طبيعة ما حصل، هل ما حصل مقصودٌ أم غير مقصود، نتيجة رصاص طائش».
وقال مولوي: «على كل الأحوال نحمد الله على سلامة وزير الدفاع، ونؤكد أن الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية ومخابرات الجيش تتابع الموضوع وهي موجودة في المكان لفض كل المعلومات التي يمكن استخلاصها».
وقال مصدر أمني آخر لـ«رويترز» إن «الرصاصات كانت طائشة، ونفى محاولة اغتيال سليم».

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