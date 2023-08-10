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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية ملاطية التركية

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب ولاية ملاطية التركية
11 أغسطس 2023 00:29

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الخميس، منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا.

وأوضحت هيئة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 48 :20 بتوقيت العاصمة أنقرة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء. وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

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وأفاد والي ملاطية أرسين يازجي في تصريح للأناضول، بأن الفرق المعنية تواصل إجراء عمليات المسح الميداني في الولاية. وأضاف أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار بناء مهجور بمنطقة بطال غازي، وإصابة طفل بكسور في قدمه أثناء عبوره الشارع أثناء الزلزال.

 

المصدر: د ب أ
تركيا
زلزال
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