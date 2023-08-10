قلق أممي بشأن ظروف اعتقال بازوم

نيويورك (الاتحاد)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه «قلق جداً» بشأن ظروف اعتقال رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، داعياً إلى الإفراج عنه.

واستنكر جوتيريش «الظروف المعيشية التي يقال إن الرئيس بازوم يعيش في ظلها مع عائلته»، وفق بيان صادر عن الأمم المتحدة. وأفادت شبكة «سي إن إن»، أمس الأول، بأن المجلس العسكري الذي أطاح ببازوم في انقلاب أواخر الشهر الماضي، وضعه في ظروف صعبة.

وقال المتحدث باسم جوتيريش إن الأمين العام «يعيد التأكيد على قلقه بشأن صحة الرئيس وعائلته وسلامتهما، ويدعو مجدداً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإعادته إلى منصبه رئيساً للنيجر».