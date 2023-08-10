فقدان وإصابة 62 شخصاً بانفجار مصنع في موسكو

موسكو (وام)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية فقدان 12 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين عقب انفجار في مصنع «زاغورسك» بمدينة سرغييف بوساد بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت الخدمة الصحفية للمديرية المركزية لمنطقة موسكو التابعة للوزارة، في بيان لها نقلته وكالة «إنترفاكس» للأنباء، أن انفجاراً وقع في مصنع زاغورسك للبصريات والميكانيكا والمنطقة المجاورة التي تحتوي على مستودع مستأجر لمنتجات الألعاب النارية بمدينة سرغييف بوساد بضواحي موسكو، ما أدى إلى فقدان 12 شخصاً وإصابة أكثر من 50 شخصاً، نقل ستة منهم إلى العناية المركزة لتلقي العلاجات والرعاية الصحية اللازمة. وأضاف البيان أن عمليات البحث عن آخرين متواصلة، فيما يتم التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث الذي يعتقد أنه بسبب تعطل نظام العملية التقنية بالمصنع.