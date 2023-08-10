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إجلاء آلاف الأشخاص في النرويج بسبب الفيضانات

إجلاء آلاف الأشخاص في النرويج بسبب الفيضانات
11 أغسطس 2023 01:28

كوبنهاجن (وكالات)

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اضطر حوالي 4 آلاف شخص يعيشون في جنوب وشرق النرويج بالقرب من الأنهار والسدود إلى إخلاء منازلهم بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة المستمرة منذ بداية الأسبوع.
واستخدم رجال الإنقاذ المروحيات لإجلاء سكان المناطق النائية، حسبما أفادت وكالة «أسوشيتيد برس».
وحذرت السلطات النرويجية من أن الفيضانات قد تستمر حتى اليوم الجمعة، لذلك سيتم إغلاق الطرق السريعة الرئيسية في البلاد في الأيام القليلة المقبلة.
وأصبح الوضع صعباً في عدد من الأماكن في جنوب النرويج، حيث غيرت إدارة الموارد المائية والطاقة أمس، المستوى البرتقالي لخطر الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى اللون الأحمر وهو الحد الأقصى للخطر في الجزء الجنوبي من البلاد. وبعد فيضان نهر غلوما، الأطول في البلاد، أمس الأول في الجزء الجنوبي من النرويج، انهار سد جزئياً. وقالت الشرطة المحلية إن الخبراء يحاولون تقييم الأضرار الناجمة عن الانهيار.

النرويج
الفيضانات
الأمطار الغزيرة
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