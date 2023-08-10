أوكرانيا تعلن تشغيل ممر لـ«تصدير الحبوب»

كييف (وكالات)

أعلنت كييف، أمس، تشغيل ممر لتصدير الحبوب، للسماح لعشرات من سفن الشحن التي تقطعت بها السُبل في موانئها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية العام الماضي، بالإبحار في البحر الأسود، حيث تخضع طرق الشحن للتدقيق منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب. ويبدو أن الممر الإنساني سينطبق، في البداية على الأقل، على سفن مثل الحاويات العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدء الأزمة في فبراير 2022 ولم تكن مشمولة بالاتفاق الذي فتح موانئ البحر الأسود الأوكرانية أمام شحنات الحبوب العام الماضي.

غير أن هذا الممر قد يكون اختباراً رئيساً لقدرة أوكرانيا على إعادة فتح الممرات البحرية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الشهر الماضي.

وقال أوليه تشاليك، المتحدث باسم البحرية الأوكرانية: «بدأ تشغيل ممر إنساني جديد مؤقت».

مضيفاً «سيكون الممر في غاية الشفافية، سنضع كاميرات على السفن وسيكون ثمة بث لإظهار أن هذه مهمة إنسانية محضة وليس لها أغراض عسكرية».

وقالت البحرية في بيان إن الطرق اقترحتها أوكرانيا بالفعل مباشرة على المنظمة البحرية الدولية. وستستخدم هذه الطرق «بشكل أولي السفن المدنية الراسية في موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني الأوكرانية منذ بداية الأزمة في 24 فبراير 2022».

وقال البيان «سيتم السماح للسفن التي يؤكد أصحابها أو قباطنتها رسمياً استعدادهم للإبحار في الظروف الراهنة بالمرور عبر الطرق».

في السياق، أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أن بإمكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضمان استئناف اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود. وقال كوليبا في تصريحات لصحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية، بشأن إمكانية استئناف العمل باتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود: «أعتقد أن الرئيس أردوغان يمكنه فعل ذلك، نحن نعلم أن الدبلوماسية التركية تعمل مع الروس».

وأضاف «في الوقت نفسه، نعمل على بناء مسارات بديلة لتصدير الحبوب والمنتجات الأخرى من دون المرور عبر البحر الأسود». وأمس الأول، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استمرار الاتصالات مع الأطراف المعنية من أجل إعادة تنفيذ اتفاقية الحبوب في البحر الأسود، داعياً الأطراف المعنية الوفاء بالتزاماتها. وفي 22 يوليو 2022، وقّعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، مبادرة البحر الأسود المعروفة إعلامياً بـ«صفقة الحبوب»، والتي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فيها ميناء أوديسا.​​​​​​​ إلى ذلك، أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، أمس، أن روسيا يمكنها خلال الموسم الزراعي الحالي، توريد 55 مليون طن أو أكثر من الحبوب إلى السوق العالمية، بما فيها إلى أفريقيا، في حال ارتفعت توقعات جني المحاصيل. وقال باتروشيف: «إذا تعلق الأمر بالأمن الغذائي العالمي، فإن روسيا أسهمت دائماً في هذا الاتجاه، العام الماضي، قمنا بتصدير كمية غير مسبوقة من الحبوب، بلغت 60 مليون طن، وهذا لم يحدث مطلقاً في تاريخ بلادنا»، حسبما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» أمس.

وأضاف: «نخطط هذا العام لتصدير نحو 55 مليون طن من المحاصيل التي لدينا. ويمكن أن يتغير الرقم، حال ارتفعت توقعات جني المحاصيل، من حيث كمية الحبوب؛ وسنقوم بتعديل الرقم الخاص لأحجام الصادرات أيضاً».