باكستان تختار قائماً بتصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات

إسلام آباد (وكالات)

بدأ زعماء السياسة في باكستان مشاوراتهم، أمس، لاختيار قائم بتصريف الأعمال ليشرف على الانتخابات العامة بعدما تنحت الحكومة عقب حل البرلمان. وحل الرئيس الباكستاني عارف علوي الجمعية الوطنية عند منتصف الليل، مما يمثل نهاية فترة ولاية البرلمان التي تستمر خمس سنوات. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة اجتماعاً لاختيار قائم بتصريف الأعمال، يتسم بالحياد والقدرة على قيادة البلاد إلى إجراء الانتخابات. وتجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوماً من حل البرلمان. وينص الدستور على تشكيل حكومات تصريف أعمال، أو حكومات حيادية، على المستويين الوطني والإقليمي قبل شهرين على الأقل من الانتخابات لضمان انتخابات حرة ونزيهة.