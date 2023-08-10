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اغتيال مرشح رئاسي بارز في الإكوادور

فرناندو فيافيسنسيو
11 أغسطس 2023 01:28

كيتو (وكالات) 

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فرضت الإكوادور حالة الطوارئ بعدما اغتيل بالرصاص فرناندو فيافيسنسيو، أحد المرشحين الرئيسيين للانتخابات الرئاسية التي تقرّر مع ذلك إبقاؤها في موعدها في 20 أغسطس الجاري.
وفيافيسينسيو، المرشح الوسطي الذي يحلّ في المرتبة الثانية بحسب استطلاعات الرأي بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، اغتيل بالرصاص أمس الأول في ختام لقاء انتخابي في كيتو.
وقال رئيس الإكوادور غييرمو لاسو عبر خدمة «إكس» (تويتر سابقاً)، إنّ «الجريمة المنظمة ذهبت بعيداً جداً»، معرباً عن «صدمته واستنكاره». وأضاف «أؤكد لكم أنّ هذه الجريمة لن تبقى من دون عقاب». وقال الرئيس لاسو إنّ «القوات المسلّحة في حالة تعبئة عبر الأراضي الوطنية لضمان أمن المواطنين والهدوء في البلاد وانتخابات حرة وديمقراطية».

الإكوادور
كيتو
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