%55 من الأميركيين يطالبون بـ«ضوابط  حكومية» للذكاء الاصطناعي

دينا محمود (لندن)

بعد أسابيع قليلة من إضراب نظمه الممثلون وكتاب السيناريو في هوليوود، لأسباب من بينها خشيتهم من تهديد الذكاء الاصطناعي لمسيرتهم الوظيفية، تفيد المؤشرات بتصاعد المخاوف في أوساط الرأي العام الأميركي بوجه عام، إزاء تبعات الاستخدام المتزايد لتلك التقنيات المتطورة، وسط مطالبات بضرورة التدخل الحكومي، على هذا الصعيد.

فقد كشف استطلاع حديث للرأي، أُجري في الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة من الشهر الماضي، عن أن مشاعر القلق حيال تلك التبعات، لا تقتصر على العاملين في صناعة السينما وحدهم، بل تمتد إلى قطاعات أخرى في سوق العمل، فضلا عن أنها تتزايد بين الشبان الأميركيين، أكثر من باقي الشرائح العُمرية في المجتمع. ويُظهر الاستطلاع، أن نصف المستطلعة آراؤهم تقريبا، أو ما يصل إلى 45% منهم، يشعرون بالقلق، من أن تستعيض الشركات والمؤسسات الأميركية في المستقبل القريب، بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بديلا عن القوى العاملة البشرية، خاصة أن مجمل الاستثمارات في تلك التقنيات، بلغ نحو 22.7 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري وحده.

وترتفع هذه النسبة، بحسب الاستطلاع، إلى 57% على الأقل، بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، وهي الشريحة التي تضم الشبان الأميركيين، الذين يوشكون على الانخراط في سوق العمل، أو مَنْ بَدَؤوا للتو مسيرتهم فيه.

وأشارت النتائج، التي أبرزتها صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأميركية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن الخشية من التأثيرات السلبية الناجمة عن اتساع رقعة استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لأغراض وظيفية وعملية في الوقت الحاضر، قائمة بين أنصار الحزب الجمهوري ومؤيدي الحزب الديمقراطي، على حد سواء.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، أعرب 55% من أفراد العينة، عن دعمهم لأن تتخذ السلطات الأميركية إجراءات تستهدف تنظيم استخدام هذه التقنيات المتطورة. ويزيد هذا الدعم، بين من ساندوا الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أُجريت عام 2020، مقارنة بمستواه في أوساط المصوتين، لصالح غريمه الجمهوري دونالد ترامب.

بجانب ذلك، أبدى 73% من الأميركيين المستطلعة آراؤهم، تأييدهم لأن يتم تمييز المضامين التي أُعِدَت باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف التفرقة بينها وبين نظيرتها المُعدة بواسطة البشر. وترتفع هذه النسبة، إلى ما لا يقل عن 80%، بين أفراد العينة، الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً.

وكشف الاستطلاع في الوقت نفسه، عن أن قرابة ثلثيْ الأميركيين، يدعمون الإضراب الذي نفذه الممثلون وكتاب السيناريو في هوليوود منتصف الشهر الماضي، ويرون أنه كان للمضربين الحق في المطالبة بضمانات، تحول دون الاستعانة ببرامج الذكاء الاصطناعي، سواء لكتابة نصوص السيناريو للأعمال المختلفة، أو لاستنساخ صورهم وأصواتهم، وتضمينها فيها.

وتؤكد نتائج استطلاع الرأي الأخير، استمرار المخاوف التي أبداها غالبية الأميركيين، في مسح سابق أُجري في مايو الماضي، وكشف عن أن نحو ثلثيْ مواطني الولايات المتحدة، يخشون من أن النمو السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، قد يُعرِّض مستقبل البشرية للخطر، ويهدد الحضارة الإنسانية كذلك.