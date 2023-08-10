الأمم المتحدة تدعو إلى إنشاء آليات بحث وإنقاذ للمهاجرين عبر البحار

دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة خاصة بالمهاجرين عبر البحار ، و ذلك في أعقاب حادثة غرق قارب المهاجرين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واليونيسف أعربوا خلاله عن تعازيهم لفقدان عشرات الأرواح جراء غرق القارب أواخر الأسبوع الماضي.

ودعا البيان إلى زيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤوليات الإنقاذ في البحار، بما في ذلك توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من المخاطرة برحلات محفوفة بالتحديات والمخاطر بحثاً عن الأمان والحماية.

وقالت الوكالات الأممية في بيانها المشترك إن الأحوال الجوية الخطرة تجعل العبور باستخدام القوارب المتهالكة محفوفاً بالمخاطر بشكل خاص.

وشددت على أن مثل هذه المآسي تسلط الضوء أيضاً على تجاهل المهربين التام لأرواح المهاجرين واللاجئين الذين يقومون بهذه الرحلات، مشيرة إلى أنه قبل أيام قليلة فقط، فقدت أم حامل وطفلها حياتهما قبالة جزيرة لامبيدوزا. وأكدت منظمة الهجرة ومفوضية اللاجئين واليونيسف عبر بيانهم المشترك على أنها متواجدة في لامبيدوزا، لدعم السلطات في مرحلتي الإنزال والاستقبال الأولي، ولضمان أن يتمكن الأشخاص الساعين إلى الحصول على الحماية الدولية من التقديم بغرض الحصول عليها، ولضمان تحديد ذوي الاحتياجات الخاصة على الفور.