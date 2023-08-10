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44 مئوية الحرارة في إسبانيا

44 مئوية الحرارة في إسبانيا
11 أغسطس 2023 01:28

مدريد (د ب أ)

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بلغت درجة الحرارة في إسبانيا، 44 درجة مئوية، في ذروة رابعة موجات الحر هذا الصيف. وتحدث التلفزيون الإسباني عن حرارة «خانقة»، بينما استخدمت صحيفة إل موندو عنوان «الخلايا العصبية ذابت كالزبد». وفي العاصمة مدريد، حيث بلغت شدة الحرارة 40 درجة مئوية تقريباً، بدت الشوارع مهجورة عند الظهيرة. وعلى الجانب الآخر، اكتظت المحال التجارية مكيفة الهواء وأحواض السباحة العامة بالناس في فترة الصباح الباكر. وتوقعت هيئة الأرصاد الإسبانية استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى اليوم الجمعة على أقل تقدير، وهو أمر يتناقض مع توقعات سابقة.

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