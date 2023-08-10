«خانون» يضرب كوريا الجنوبية

سول (د ب أ)

ألغت السلطات الكورية الجنوبية نحو 450 رحلة جوية ومئات رحلات القطارات أمس، وأجلت أكثر من عشرة آلاف شخص من باب الاحتراز بسبب إعصار خانون.. وقالت وكالة الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية إن خانون وصل إلى اليابسة على الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح أمس، واجتاحت رياح شديدة تصل سرعتها إلى 145 كلم في الساعة مدينة بوسان الساحلية، وتساقطت أمطار غزيرة على العاصمة سيول.

وصدرت إنذارات بحصول إعصار عبر أنحاء البلاد، ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة قد تصل إلى 500 ملم في المناطق الساحلية في شمال شرق البلاد، وما بين مئة ومئتي ملم في سيول ومحيطها.