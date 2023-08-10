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فيضانات وعمليات إجلاء جراء عاصفة في كوريا الجنوبية

فيضانات وعمليات إجلاء جراء عاصفة في كوريا الجنوبية
10 أغسطس 2023 19:42

 أجلت السلطات في كوريا الجنوبية أكثر من 14 ألف شخص وأغلقت المدارس في المناطق المتضررة من الفيضانات إذ اجتاحت العاصفة المدارية خانون شبه الجزيرة الكورية اليوم الخميس بعد أن ضرب المناطق الجنوبية لليابان على مدى أسبوع.
ووصل خانون، الذي جرى خفض تصنيفه من إعصار إلى عاصفة مدارية، إلى اليابسة بالساحل الجنوبي الشرقي متجها إلى سول عاصمة كوريا الجنوبية.
وقد يضرب خانون مدينة بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية في وقت مبكر من الغد الجمعة، وأفاد الإعلام الرسمي هناك بصدور أمر للجيش والحزب الحاكم بالتأهب لاتخاذ إجراءات للحد من تأثير الفيضانات وانقاذ المحاصيل.
وقالت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية إن السلطات ألغت نحو 350 رحلة طيران وأغلقت 450 خطا بالسكك الحديدية بالإضافة إلى نقل ما يزيد عن 14 ألف شخص إلى مناطق آمنة.
وأضافت الوزارة أن شخصا يستخدم كرسيا متحركا في عداد المفقودين في دايجو بجنوب شرق البلاد بعدما سقط في النهر، وتابعت أن السلطات تحقق في وفاة شخص آخر.
وقالت هيئة الأرصاد إن العاصفة تسببت في هطول 60 ملليمترا من الأمطار في الساعة في بعض البلدات الواقعة على الساحل الشرقي، وبلغت سرعة الرياح القصوى 126 كيلومترا في الساعة في مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد.
ومر خانون بإقليم جانجون الساحلي بشرق كوريا الجنوبية اعتبارا من الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت جرينتش) وفقد بعضا من سرعته مع اتجاهه شمالا بسرعة 23 كيلومترا في الساعة نحو العاصمة سول.

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