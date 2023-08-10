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وفاة العشرات جراء حرائق غابات في هاواي الأميركية

وفاة العشرات جراء حرائق غابات في هاواي الأميركية
10 أغسطس 2023 13:12

أعلنت مقاطعة ماوي بولاية هاواي الأميركية عبر موقعها الإلكتروني عن وفاة 36 شخصاً على الأقل في حرائق غابات بجزيرة ماوي.

وجاء في البيان الذي صدر في وقت متأخر الأربعاء "فيما تتواصل جهود الإطفاء، تم اكتشاف إجمالي 26 وفاة اليوم وسط حريق نشط في لاهينا. ولا يوجد مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي".

 وفي وقت سابق، قال عمدة جزيرة ماوي، ريتشارد بيسين، إن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون، وأفاد بتواصل عمليات البحث والإنقاذ، كما أوضح العمدة أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

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وأشارت محطة "هاواي نيوز ناو" التلفزيونية إلى أنباء ترددت عن إصابة العشرات. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وهم يعانون من حروق ومشكلات في التنفس.

وأفاد مسؤولون بدمار المئات من المباني في منطقة وسط البلدة التاريخية، كما لحقت أضرار ضخمة بأجزاء كبيرة من الميناء. 

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم مساعدة اتحادية للولاية.

المصدر: وكالات
حرائق غابات
هاواي
الولايات المتحدة الأميركية
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