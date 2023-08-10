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الصين تجدد إنذاراً بالأزرق لمواجهة إعصار "خانون"

الصين تجدد إنذاراً بالأزرق لمواجهة إعصار "خانون"
10 أغسطس 2023 13:06

واصل المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم الخميس إصدار إنذار باللون الأزرق لمواجهة الإعصار "خانون"، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى هبوب رياح قوية وأمطار غزيرة في المقاطعات الواقعة بشمالي البلاد وشمال شرقيها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس عن المركز القول، إن "خانون"، وهو الإعصار السادس لهذا العام، يتحرك نحو اتجاه الشمال الغربي بسرعات تتراوح بين 20 و25 كيلومتراً في الساعة، ومن المتوقع أن يصل إلى الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية.

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وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الأمطار الغزيرة ستجتاح أجزاء من شمال شرقي الصين منذ صباح اليوم الخميس وحتى صباح الجمعة المقبلة بسبب الإعصار، لافتاً إلى أن بعض المناطق قد تشهد هبوب عواصف مطيرة.

ومن المتوقع أن تهب رياح قوية خلال الفترة المذكورة، على بعض مناطق بحر بوهاي والبحر الأصفر والبحر الشرقي فضلاً عن المياه الساحلية قبالة شبه جزيرة لياودونج. وحث المركز السلطات المحلية على الاستعداد للاستجابة الطارئة للإعصار والبقاء في حالة تأهب قصوى لاحتمال حدوث فيضانات وكوارث جيولوجية.  

المصدر: وكالات
الصين
إعصار
فيضانات
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