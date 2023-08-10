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إلغاء مئات الرحلات الجوية في كوريا الجنوبية بسبب إعصار خانون

إلغاء مئات الرحلات الجوية في كوريا الجنوبية بسبب إعصار خانون
10 أغسطس 2023 10:11

ألغت السلطات في كوريا الجنوبية نحو 450 رحلة جوية اليوم الخميس بسبب الإعصار خانون. 

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب ”، عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA)، أن الإعصار خانون وصل إلى اليابسة على الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يمر فوق شبه الجزيرة بأكملها خلال اليوم، ما سيتسبب في أمطار غزيرة ورياح قوية.          

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وذكرت "يونهاب” ، أن سلطات المطار أعلنت، أنه تم إلغاء 452 رحلة جوية من بين 2138 رحلة جوية مقررة اليوم ابتداء من الساعة الثامنة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي”. وقال المسؤولون إن عدد الرحلات الملغاة قد يرتفع في ظل تقدم الإعصار.

 

 

 

المصدر: وام
الفيضانات
كوريا الجنوبية
إعصار
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