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زعيم كوريا الشمالية يقيل أعلى جنرال بالجيش

زعيم كوريا الشمالية يقيل أعلى جنرال بالجيش
10 أغسطس 2023 08:29

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أقال أعلى جنرال بالجيش وحث على زيادة إنتاج الأسلحة والتوسع في التدريبات العسكرية.
جاءت تصريحات كيم خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة العسكرية المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري. وأشارت الوكالة إلى أن كيم أقال أعلى جنرال بالجيش باك سو إيل خلال الاجتماع، دون الخوض في التفاصيل.
يأتي هذا بعدما زار كيم مصانع أسلحة حيث طالب ببناء المزيد من محركات الصواريخ، والمدفعية وغير ذلك من الأسلحة.
وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أنه دعا أيضاً إلى إجراء تدريبات لتحقيق الكفاءة في تشغيل أحدث الأسلحة والمعدات.

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