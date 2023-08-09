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قتلى وجرحى جراء حادث انقلاب حافلة في الكاميرون

قتلى وجرحى جراء حادث انقلاب حافلة في الكاميرون
10 أغسطس 2023 00:43

قضى تسعة أشخاص وأصيب 30 آخرون بجروح في حادث انقلاب حافلة وقع الأربعاء في منطقة أداماوا في شمال الكاميرون، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة وكالة فرانس برس.
وجميع الضحايا من ركاب الحافلة التي غادرت العاصمة ياوندي الثلاثاء إلى نغونديري الواقعة على بعد 450 كيلومتراً شمالاً.
وقال كيلدادي تاجويكي بوكار حاكم منطقة أداماوا، إن الحافلة انقلبت قبيل الساعة 12,00 (11,00 بتوقيت غرينتش) الأربعاء، على مسافة نحو 40 كيلومترًا من وجهتها، بالقرب من منطقة إمبي.
وأوضح أنّ الجرحى عولجوا في مستشفى نغونديري في عاصمة الإقليم معتبراً أن "السرعة" وحالة الطريق قد يكونا السبب في الحادث.

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