الخميس 10 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سوريا: 4 قتلى بانفجار في درعا

أرشيفية
10 أغسطس 2023 01:11

دمشق (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
التحالف الدولي ينفذ 31 عملية مشتركة ضد «داعش» في يوليو
استئناف تسليم المساعدات الأممية للسوريين عبر «باب الهوي»

قتل مصور تلفزيوني ومراسل وجنديان بانفجار عبوة ناسفة في ريف درعا جنوب سوريا. ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أمس، «قتل مصور أخبار السورية أحمد المسالمة ومراسل قناة سما فراس الأحمد وعنصران من القوات المسلحة بعبوة ناسفة في طريق عودتهم في الشياح بريف درعا بعد إحباط عملية تهريب مخدرات». وفي سياق آخر، اندلع أمس، حريق كبير في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن أضرار مادية، من دون وقوع إصابات بشرية. وأفادت مديرة المخيم، جيهان حنان، بأن «الحريق اندلع بعد ظهر الأربعاء في الملحق، حيث انتشرت النيران في 10 خيام حتى وصلت إلى مركز تابع لمنظمة ترعى الأطفال». وأوضحت حنان أن السبب وراء اندلاع الحريق لا يزال مجهولاً، مشيرة إلى أن قوة الشرطة المحلية حضرت صهاريج مياه من خارج المخيم لإخماد النار.

درعا
سوريا
عبوة ناسفة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«الشياطين» يرصد «القلوب الثلاثة»!
الرياضي
«الشياطين» يرصد «القلوب الثلاثة»!
اليوم 12:30
«السيتي» يطارد «الرباعية المتتالية» في «البريميرليج»
الرياضي
«السيتي» يطارد «الرباعية المتتالية» في «البريميرليج»
اليوم 12:21
أزمة مبابي والتغييرات تلقي بظلالها على الموسم الفرنسي
الرياضي
أزمة مبابي والتغييرات تلقي بظلالها على الموسم الفرنسي
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©