سوريا: 4 قتلى بانفجار في درعا

دمشق (الاتحاد)

قتل مصور تلفزيوني ومراسل وجنديان بانفجار عبوة ناسفة في ريف درعا جنوب سوريا. ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أمس، «قتل مصور أخبار السورية أحمد المسالمة ومراسل قناة سما فراس الأحمد وعنصران من القوات المسلحة بعبوة ناسفة في طريق عودتهم في الشياح بريف درعا بعد إحباط عملية تهريب مخدرات». وفي سياق آخر، اندلع أمس، حريق كبير في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن أضرار مادية، من دون وقوع إصابات بشرية. وأفادت مديرة المخيم، جيهان حنان، بأن «الحريق اندلع بعد ظهر الأربعاء في الملحق، حيث انتشرت النيران في 10 خيام حتى وصلت إلى مركز تابع لمنظمة ترعى الأطفال». وأوضحت حنان أن السبب وراء اندلاع الحريق لا يزال مجهولاً، مشيرة إلى أن قوة الشرطة المحلية حضرت صهاريج مياه من خارج المخيم لإخماد النار.