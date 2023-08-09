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عناصر «حزب الله» يهاجمون بلدة في جبل لبنان

انتشار الجيش اللبناني في بلدة «الكحالة»
10 أغسطس 2023 01:12

بيروت (الاتحاد)

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قال مصدران أمنيان، أمس، إن شخصين قتلا في اشتباكات اندلعت بين عناصر من ميليشيا «حزب الله» الإرهابية وسكان بلدة «الكحالة» في محافظة جبل لبنان، بعد أن حاصر سكان البلدة شاحنة انقلبت كانت محملة بالسلاح.
وقال مسؤول لبناني، في تصريحات لوسائل إعلام، إن ثلاثة سيارات رباعية الدفع تابعة لـ «حزب الله» حضرت إلى المكان، فيما انتشر عناصر «الحزب» وأطلقوا النار، ما أدى إلى حضور قوات الجيش للمنطقة، للفصل بين الأهالي وعناصر «الحزب» الموجودين في محيط الشاحنة.  يأتي ذلك، فيما قالت وسائل إعلام لبنانية، إنه جرى إفراغ الشاحنة من صناديق الذخيرة التي كانت فيها، مؤكدةً أن عدداً من المباني في البلدة تعرّضت لإطلاق النار. ونقلت وسائل إعلام عن مفوض الشرطة في بلدية «الكحالة» قوله، إنه «لن يتم السماح برفع الشاحنة وقد خسرنا قتيلاً سقط على درج الكنيسة بعد أن أطلقوا النار علينا».

حزب الله
جبل لبنان
لبنان
ميليشيات حزب الله
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