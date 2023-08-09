التحالف الدولي ينفذ 31 عملية مشتركة ضد «داعش» في يوليو

واشنطن (الاتحاد)

نفذت قوات التحالف بقيادة القيادة المركزية الأميركية والقوات المشتركة 31 عملية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي خلال شهر يوليو الماضي، ما أسفر عن اعتقال ومقتل عدد من عناصر التنظيم.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أمس: «إن نشاط التنظيم الإرهابي وفعاليته انخفض بشكل كبير في جميع أنحاء المنطقة».

وأضاف البيان أنه «نُفذت 20 عملية مشتركة ضد تنظيم داعش لشهر يوليو 2023، في العراق، نتج عنها اعتقال 7 أشخاص، فيما نُفذت 11 عملية مشتركة في سوريا، قُتل فيها عنصران واعتقل 7 من الإرهابيين».

من جانبه، قال قائد قوة المهام المشتركة «عملية العزم الصلب» اللواء ماثيو ماكفارلين: «ما زلنا ملتزمين بتقديم المشورة والمساعدة، وتمكين شركائنا نحو هزيمة دائمة لتنظيم داعش الإرهابي».