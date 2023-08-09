المبعوث الأممي يؤكد أهمية توحيد مؤسسات ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، أنّ ليبيا قادرة على أن تصبح لاعباً إقليمياً رئيسياً في أفريقيا ومنطقة المتوسط، موضحاً أن نجاح المصالحة الوطنية الشاملة، سيعالج جراح الماضي.

وشدد باتيلي، خلال لقائه، أمس، سياسيين وعسكريين في مدينة الزاوية، على أهمية التوصل إلى اتفاق سياسي يوحد المؤسسات، ويضع ليبيا على طريق الاستقرار. وشدد باتيلي على أنّ مصلحة ليبيا العليا تتمثل في التوافق من خلال الحوار لضمان الاستقرار والوحدة، داعياً الأطراف كافةً إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي ومستقبل أجياله. واعتبر المبعوث الأممي أن «الوقت حان لتخطي كل الصراعات بعد استمرارها أكثر من 10 سنوات»، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من الفرص أمام الليبيين في المستقبل لتنعم البلاد بالسلام».

أعرب باتيلي عن ثقته بأنه سيجري توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد لدعم الاستقرار والتنمية.