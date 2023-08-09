وفد أممي يطلع على انتهاكات الحوثيين في «حيس» بالحديدة

عدن (الاتحاد)

زار وفد من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عدداً من المدارس والأماكن التي تضررت نتيجة الاستهداف الحوثي في مديرية «حيس»، جنوبي المحافظة.

جاء ذلك عقب اجتماع لوفد البعثة الأممية برئاسة سارة مورا هوريجن مسؤولة الشؤون المدنية في بعثة «أونمها»، ومحمد خان مدير مكتب البعثة بـ«المخا»، والوفد المرافق لهما مع السلطة المحلية في «حيس». وخلال الاجتماع، قدّم مدير عام المديرية، مطهر القاضي، شرحاً مفصلاً لبعثة «أونمها» عن أبرز الانتهاكات التي تمارسها جماعة «الحوثي» والاستهدافات المتواصلة التي تسببت بمقتل وجرح عشرات المدنيين، في ظل الهدنة الأممية والخروق الحوثية المتصاعدة. وتطرق اللقاء إلى الوضع الصحي والتعليمي والمياه ودعم المديرية بمشاريع حيوية تهم المدنيين والنازحين.