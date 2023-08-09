الخميس 10 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وفد أممي يطلع على انتهاكات الحوثيين في «حيس» بالحديدة

وفد أممي يطلع على انتهاكات الحوثيين في «حيس» بالحديدة
10 أغسطس 2023 01:11

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
استئناف تسليم المساعدات الأممية للسوريين عبر «باب الهوي»
تحذيرات من تبعات حرب «الحوثي» الاقتصادية على اليمن

زار وفد من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عدداً من المدارس والأماكن التي تضررت نتيجة الاستهداف الحوثي في مديرية «حيس»، جنوبي المحافظة.
جاء ذلك عقب اجتماع لوفد البعثة الأممية برئاسة سارة مورا هوريجن مسؤولة الشؤون المدنية في بعثة «أونمها»، ومحمد خان مدير مكتب البعثة بـ«المخا»، والوفد المرافق لهما مع السلطة المحلية في «حيس». وخلال الاجتماع، قدّم مدير عام المديرية، مطهر القاضي، شرحاً مفصلاً لبعثة «أونمها» عن أبرز الانتهاكات التي تمارسها جماعة «الحوثي» والاستهدافات المتواصلة التي تسببت بمقتل وجرح عشرات المدنيين، في ظل الهدنة الأممية والخروق الحوثية المتصاعدة. وتطرق اللقاء إلى الوضع الصحي والتعليمي والمياه ودعم المديرية بمشاريع حيوية تهم المدنيين والنازحين.

انتهاكات الحوثيين
مديرية حيس
حيس
الحديدة
الأمم المتحدة
جماعة الحوثي
اليمن
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«الشياطين» يرصد «القلوب الثلاثة»!
الرياضي
«الشياطين» يرصد «القلوب الثلاثة»!
اليوم 12:30
«السيتي» يطارد «الرباعية المتتالية» في «البريميرليج»
الرياضي
«السيتي» يطارد «الرباعية المتتالية» في «البريميرليج»
اليوم 12:21
أزمة مبابي والتغييرات تلقي بظلالها على الموسم الفرنسي
الرياضي
أزمة مبابي والتغييرات تلقي بظلالها على الموسم الفرنسي
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©