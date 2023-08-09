مقتل 6 مدنيين وإصابة 18 آخرين بانفجار استهدف حافلة بالصومال

مقديشيو (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصومالية أمس، مقتل 6 مدنيين وإصابة 12 آخرين جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في محافظة شبيلي السفلى جنوبي الصومال.

وقال محافظ شبيلي السفلى محمد بري في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية «صونا» إن انفجار اللغم الأرضي تسبب في قتل 6 مدنيين وإصابة 12 آخرين كانوا على متن حافلة أثناء مرورها في الطريق الرابط بين منطقتي «قوريولي» و«شلنبود» بالمحافظة. وأضاف بري أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكداً أن «الحادثة تعد من الأفعال الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين الأبرياء».

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الصومالية أمس، مقتل 25 عنصراً من ميليشيات «الشباب» بينهم قيادي بارز في عملية عسكرية بمحافظة هيران. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن ضابط في الجهات الأمنية قوله: إن «العملية العسكرية استهدفت مستودعاً تستخدمه الميليشيات الإرهابية في إعداد المتفجرات فضلاً عن تخزين المركبات العسكرية». وأضاف أن «العملية أسفرت عن مقتل 25 عنصراً من الشباب وتدمير 20 سيارة ومركبة عسكرية منها 4 سيارات مفخخة». ويواصل الجيش الصومالي عملياته الأمنية ضد «الشباب» الإرهابية في المناطق التي يتحصنون فيها بوسط وجنوب الصومال.