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غرق 41 مهاجراً انطلقوا من تونس نحو السواحل الإيطالية

غرق 41 مهاجراً انطلقوا من تونس نحو السواحل الإيطالية
10 أغسطس 2023 01:11

تونس (الاتحاد)

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فقد 41 شخصاً بينهم 3 أطفال بعد غرق قاربهم الذي انطلق الأسبوع الماضي من «صفاقس» التونسية وعلى متنه 45 مهاجراً، بحسب بيان للأمم المتحدة أمس، نقلاً عن 4 ناجين نقلوا إلى جزيرة «لامبيدوسا» الإيطالية.
وأسفت وكالات الأمم المتحدة للاجئين والأطفال «اليونيسف» و«المنظمة الدولية للهجرة» في بيان مشترك، لحادث «الغرق الرهيب الذي وقع ليل الخميس 3 أغسطس والجمعة 4 أغسطس في البحر المتوسط».
وأضاف البيان: «انقلب القارب المصنوع من حديد في ظل ظروف جوية عاصفة تزيد من خطورة عمليات العبور بهذه القوارب الحديدية الصغيرة غير المناسبة للإبحار أصلاً».

السواحل الإيطالية
إيطاليا
تونس
المهاجرون
صفاقس
الأمم المتحدة
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
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