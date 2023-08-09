غرق 41 مهاجراً انطلقوا من تونس نحو السواحل الإيطالية

تونس (الاتحاد)

فقد 41 شخصاً بينهم 3 أطفال بعد غرق قاربهم الذي انطلق الأسبوع الماضي من «صفاقس» التونسية وعلى متنه 45 مهاجراً، بحسب بيان للأمم المتحدة أمس، نقلاً عن 4 ناجين نقلوا إلى جزيرة «لامبيدوسا» الإيطالية.

وأسفت وكالات الأمم المتحدة للاجئين والأطفال «اليونيسف» و«المنظمة الدولية للهجرة» في بيان مشترك، لحادث «الغرق الرهيب الذي وقع ليل الخميس 3 أغسطس والجمعة 4 أغسطس في البحر المتوسط».

وأضاف البيان: «انقلب القارب المصنوع من حديد في ظل ظروف جوية عاصفة تزيد من خطورة عمليات العبور بهذه القوارب الحديدية الصغيرة غير المناسبة للإبحار أصلاً».