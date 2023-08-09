أردوغان: مواصلة الاتصالات مع الأطراف المعنية لإعادة تنفيذ اتفاقية الحبوب

أنقرة (وكالات)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استمرار الاتصالات من أجل إعادة تنفيذ اتفاقية الحبوب في البحر الأسود، داعيا الأطراف المعنية الوفاء بالتزاماتها، حسبما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أمس. وأشار أردوغان في كلمة ألقاها خلال مؤتمر السفراء الأتراك الرابع عشر الذي أقيم في أنقرة، إلى أن تركيا تبنت موقفاً متوازناً وعادلاً بشأن الأزمة الروسية-الأوكرانية منذ اليوم الأول، مؤكداً أن تركيا أسهمت في تمديد مبادرة الحبوب في البحر الأسود، التي حالت من دون حدوث أزمة غذاء عالمية.

وتابع: «اتصالاتنا مستمرة من أجل إعادة تنفيذ مبادرة الحبوب التي تم تعليقها اعتباراً من 17 يوليو 2023، عبر توسيع نطاقها». وأوضح أردوغان أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، «يراعي قضية وصول منتجات الحبوب إلى الأشقاء الأفارقة»، مشيراً إلى إمكانية إيجاد قاسم مشترك حول هذه المسألة. وقال أردوغان: «لا شك في أن حل هذه المشكلة (أزمة الحبوب) من دون الدخول في مزيد من التعقيدات مرتبط بوفاء الدول الغربية بوعودها».

وأضاف الرئيس التركي: «إنه لم يتم اتخاذ خطوات دبلوماسية لتحويل المناخ الإيجابي الذي خلقته مبادرة البحر الأسود إلى وقف لإطلاق النار ومن ثم سلام دائم».

وكانت روسيا انسحبت من اتفاقية الحبوب في السابع عشر من يوليو الماضي، بعدما انخرطت فيها في ذات الشهر من العام الماضي، بموجب وساطة لعبتها تركيا والأمم المتحدة.