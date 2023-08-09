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تعليق الرحلات الجوية والبحرية مع اقتراب إعصار "خانون" من كوريا الجنوبية

قوارب صيد ترسو أثناء إجلائها من إعصار خانون في ميناء في سيوجويبو في جزيرة جيجو، كوريا الجنوبية
9 أغسطس 2023 10:45

ألغت كوريا الجنوبية الرحلات الجوية، قبل وصول متوقع لإعصار "خانون" القوي إلى البلاد غداً الخميس. وذكرت "هيئة مطارات كوريا" أنه حتى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء، تم إلغاء 33 رحلة مغادرة،  من مطار "جيمبو" الدولي، بينما تم إيقاف 13 رحلة من مطار "جيمهاي" الدولي، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وقال مدير المطار إن الهيئة أكملت عمليات التفتيش المتعلقة بربط الطائرات والصرف الصحي استعدادا للرياح القوية وسقوط أمطار غزيرة.

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وفي جزيرة "جيجو" أقصى جنوب البلاد، حيث من المتوقع أن يكون للإعصار أحد أشد الآثار خطورة، تم إلغاء 65 رحلة مغادرة و79 رحلة وصول إلى مطار الجزيرة، من إجمالي 487 رحلة حتى الساعة الحادية عشرة صباحا.

ومع سريان حالة التأهب بسبب هبوب رياح قوية، قررت معظم شركات الطيران إلغاء الرحلات، اعتبارا من بعد ظهر اليوم الأربعاء. يذكر أن الإعصار القوي يتحرك حاليا شمالا صوب شبه الجزيرة الكورية وقد يصل إلى اليابسة غدا الخميس، وفقا لهيئة الأرصاد الكورية الجنوبية. ومن المتوقع هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة.

المصدر: وكالات
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