الخميس 10 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ترحيب أممي بتمديد سوريا تفويضها للأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية

ترحيب أممي بتمديد سوريا تفويضها للأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية
9 أغسطس 2023 09:45

رحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بالتفاهم الذي تم التوصل إليه أمس بين الأمم المتحدة والحكومة السورية، بشأن استمرار استخدام معبر باب الهوى الحدودي خلال الأشهر الستة المقبلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في مناطق شمال غرب سوريا. وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له، إن هذه الخطوة جاءت في أعقاب النقاشات بين مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والحكومة السورية بهدف السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف بهدف وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة. ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة توفر أساساً للأمم المتحدة وشركائها لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود بشكل قانوني عبر باب الهوى. كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة بتمديد سوريا لتفويضها للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلام والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وموافقتها على عبور الخطوط داخل سوريا في سرمدا وسراقب لتوصيل المساعدة للأشهر الستة القادمة.

أخبار ذات صلة
التحالف الدولي ينفذ 31 عملية مشتركة ضد «داعش» في يوليو
استئناف تسليم المساعدات الأممية للسوريين عبر «باب الهوي»
المصدر: وام
أنطونيو جوتيريش
سوريا
الأمم المتحدة
المساعدات الإنسانية
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«السيتي» يطارد «الرباعية المتتالية» في «البريميرليج»
الرياضي
«السيتي» يطارد «الرباعية المتتالية» في «البريميرليج»
اليوم 12:21
أزمة مبابي والتغييرات تلقي بظلالها على الموسم الفرنسي
الرياضي
أزمة مبابي والتغييرات تلقي بظلالها على الموسم الفرنسي
اليوم 12:20
شطب قيد محامٍ لإدانته في قضايا جزائية
الإمارات
شطب قيد محامٍ لإدانته في قضايا جزائية
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©