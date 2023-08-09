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33 قتيلاً في حوادث مرتبطة بإعصار "دوكسوري" في الصين

رجل يخوض في مياه الفيضانات في مزرعة غمرتها الفيضانات بعد إعصار دوكسوري, في تشوتشو بمقاطعة هيبي
9 أغسطس 2023 07:36

لقي 33 شخصا على الأقل حتفهم في حوادث ذات صلة بالعواصف في بكين في أعقاب الإعصار دوكسوري. وذكر مسؤولون أن 18 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.

وشهدت العاصمة الصينية بكين مؤخرا أعلى معدلات هطول للأمطار منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما. وأعلن مكتب الأرصاد الجوية في المدينة يوم الأربعاء الماضي تسجيل قياس بلغ 8ر744 ملليمترا من مياه الأمطار في إحدى مناطق العاصمة، خلال الأسبوع الماضي.

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ويأتي ذلك بالمقارنة مع الرقم القياسي الآخر الذي تم تسجيله في عام 1891، خلال هبوب عاصفة قوية، والبالغ 644 ملليمترا. ويأتي هطول الأمطار الغزيرة نتيجة للإعصار دوكسوري.

المصدر: د ب أ
أمطار غزيرة
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