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العاصفة خانون تتحرك قبالة كيوشو في اليابان

رجل يمشي وسط الأمطار الغزيرة والرياح الناجمة عن إعصار خانون في كاجوشيما في كيوشو
9 أغسطس 2023 07:25

تتجه العاصفة الاستوائية الشديدة خانون شمالا بعد أن اجتاحت مقاطعتي كاجوشيما وكوماموتو في جنوب غرب اليابان. ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة شمالا وتمر فوق المياه بالقرب من منطقة كيوشو غدا الخميس، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه اعتبارا من الساعة 9 من صباح اليوم الأربعاء، كانت العاصفة على بعد 110 كيلومترات قبالة مدينة ماكورازاكي في كاجوشيما، مع سرعة رياح تصل إلى 108 كيلومترات في الساعة.

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وكانت تتحرك بالاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 10 كيلومترات في الساعة. وبسبب التقدم البطيء نسبيا لخانون، بقيت الغيوم، مما أدى إلى هطول كميات كبيرة من الأمطار. وفي مقاطعة ميازاكي، بلغ إجمالي هطول الأمطار من أول أغسطس حتى الساعة 8 صباحا اليوم الأربعاء 730 مليمترا في منطقة نانجو في مدينة ميساتو.

وصدرت تحذيرات من الانهيارات الطينية في بعض مناطق مقاطعتي ميازاكي وكاجوشيما. وقد تضرب الأمطار الغزيرة القياسية جانب المحيط الهادئ من غرب وشرق اليابان حتى يوم الجمعة تقريبا، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية.

المصدر: وام
اليابان
عاصفة
انهيارات أرضية
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