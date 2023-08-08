النقل الجوي يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الثلاثاء، أن شركات الطيران حققت في شهر يونيو نموا بنسبة 31% في حركة الركاب على أساس سنوي.

وقال الاتحاد، ومقره في مدينة جنيف السويسرية، إن العمليات العالمية فى النصف الأول من العام ارتفعت بنسبة 47,2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وتابع "على المستوى العالمي، وصلت الحركة الجوية الآن إلى 94,2% من مستويات ما قبل كوفيد".

وقال إن الطائرات كانت ممتلئة بشكل خاص في أميركا الشمالية وأوروبا.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعا بنسبة 14% بينما سجلت شركات الطيران في أميركا الشمالية ارتفاعا بنسبة 23,3%.

وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموا بنسبة 128,1% في عدد الكيلومترات التي قطعها الركاب في يونيو الماضي مقارنة بيونيو 2022.