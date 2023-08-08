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3 قتلى بقصف على مدينة دونيتسك

آثار قصف على منطقة دونيتسك
9 أغسطس 2023 00:22

اتهم مسؤول روسي محلي في دونيتسك، أوكرانيا بقصف المدينة مما أوقع ثلاثة قتلى اليوم الثلاثاء.
وقال أليكسي كولمزين، في قناته على تطبيق "تلغرام"، إن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم فتى عمره 11 عاما.
وأضاف كولمزين أن عددا من المباني تضررت في أحياء عدة بالمدينة، منها محطة حافلات ومستشفى ومتجر ومبان سكنية.
في الأثناء، ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الصاروخية على مدينة "بوكروفسك" الواقعة في إقليم دونتسك أمس الاثنين إلى سبعة قتلى، وفقا لما قالته السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء.
وسجلت 21 حالة إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 88 مصابا.

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المصدر: وكالات
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