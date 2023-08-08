إنقاذ 56 مهاجراً قبالة سواحل المغرب

الرباط (وكالات)

أنقذ خفر السواحل المغربي في عملية جديدة أمس، 56 مهاجراً غير نظامي كانوا على متن قارب قبالة السواحل الأطلسية جنوب البلاد، وفق ما أعلن مصدر عسكري.

وقال المصدر لوكالة الأنباء المغربية: «إن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية في عرض ساحل طانطان، قدمت المساعدة لـ 56 مرشحاً للهجرة غير الشرعية، يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن قارب تقليدي».

وأضاف: «الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم سالمين إلى ميناء طانطان». وأردف: «جرى بعدها تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل».

تأتي هذه العملية غداة إعلان انتشال البحرية المغربية جثت 5 مهاجرين وإنقاذها 189 آخرين، بعدما انقلب قارب كانوا يستقلونه السبت قبالة ساحل «الكركرات». ومنذ مطلع يونيو، شهدت هذه السواحل تزايد محاولات مهاجرين غير نظاميين، العبور إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.