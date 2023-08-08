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عربي ودولي

العراق: ضربة جوية تودي بحياة إرهابيين

أرشيفية
9 أغسطس 2023 00:56

هدى جاسم (بغداد)

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، مقتل عدد من الإرهابيين في ضربة جوية بسلسلة «جبال حمرين» شمال شرقي البلاد، من دون أن توضح عددهم. وقالت القيادة في بيان: «طيران الجيش تمكن وبمعلومات من الاستخبارات العسكرية، من تدمير وكر لبقايا عصابات داعش الإرهابية مع عجلة دفع رباعي تابعة لهم في سلسلة جبال حمرين».
وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، أمس، القبض على 6 مطلوبين في محافظة نينوى شمال البلاد. وذكرت الوكالة في بيان، أن «المطلوبين من عناصر داعش مطلوبون وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».
وأوضحت أن «الإرهابيين كانوا يعملون ضمن عصابات داعش، حيث كانوا يتقاضون مبالغ مالية لقاء عملهم لديها».
وأشارت الوكالة إلى أن «عملية إلقاء القبض على المطلوبين تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة قدمها الأهالي إلى أفراد وكالة الاستخبارات».

العراق
مكافحة الإرهاب
الاستخبارات العراقية
داعش
جبال حمرين
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