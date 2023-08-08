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أوكرانيا تسعى لزيادة صادراتها من الحبوب

حصاد القمح في حقل بالقرب من كييف (أ ف ب)
9 أغسطس 2023 00:56

كييف (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الموانئ الأوكرانية، أمس، أن كييف بدأت العمل على مخطط بديل لتصدير الحبوب من خلال تنظيمها ما تعرف بعمليات الشحن العابر بالقرب من مصب نهر الدانوب.
ويتيح الشحن العابر نقل البضائع من سفينة إلى أخرى وهما في وضع الرسو، بدلاً من شحنها من رصيف الميناء.
وأوكرانيا واحدة من كبريات دول العالم المنتجة للحبوب والمصدرة لها، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها من الحبوب العام الحالي إلى 55 مليون طن متري مقابل 53 مليوناً في العام الماضي و86 مليوناً في 2021. وقالت هيئة الموانئ الأوكرانية على «فيسبوك»، إن الحكومة وافقت على قرار بتوسيع حدود ميناء أوكراني واقع على نهر الدانوب. وأضافت في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «أُدخلت إحداثيات جغرافية جديدة على الوثيقة بموقع المراسي بالقرب من مصب بيستر لتنظيم الشحن العابر للحبوب من ميناءي أوست دونايسك، وإسماعيل البحريين إلى السفن التي تعبر قناة بنما». وكانت أوكرانيا تصدر معظم شحناتها من الحبوب عبر موانئ البحر الأسود العميقة في موسم 2022-2023 بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا. لكن روسيا انسحبت من الاتفاق في 17 يوليو، بسبب عدم تخفيف العقوبات المفروضة على صادراتها من الحبوب والأسمدة.

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صادرات الحبوب
اتفاق تصدير الحبوب
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