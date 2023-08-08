قمة إقليمية في البرازيل لإنقاذ «رئة العالم»

بيليم (الاتحاد)

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دول الأمازون إلى اتخاذ إجراءات مشتركة عاجلة، للحد من تدمير أكبر غابة مطيرة على كوكب الأرض، خلال قمة في بيليم.

وفي خطابه الافتتاحي إلى جانب رؤساء دول أميركا الجنوبية الآخرين، شدّد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على أنّ مكافحة إزالة الغابات أمرٌ أساسي للتعامل مع «التدهور الحاد لتغيّر المناخ». وافتُتحت القمة بالتزامن مع إعلان مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أنّ شهر يوليو 2023 حطّم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرّاً على الإطلاق في العالم بفارق 0.33 درجة مئوية عن يوليو 2019.

وبعدما كان قد وصف القمة في وقت سابق بأنّها «نقطة تحوّل»، قال لولا إنّ «استئناف وتوسيع تعاوننا أكثر إلحاحاً من أيّ وقت مضى، ويجب علينا تعزيز رؤية جديدة للتنمية المستدامة والشاملة في المنطقة، عبر الجمع بين الحفاظ على البيئة وخلق فرص العمل». وتجمع القمة التي تستمر حتى الأربعاء، ممثلين للدول الثماني الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون التي أنشئت في عام 1995 لحماية هذه المنطقة الشاسعة التي تضم نحو 10 في المئة من التنوع البيولوجي على الكوكب. وجلس الرئيس البرازيلي إلى جانب نظرائه في بوليفيا وكولومبيا والبيرو، في حين مثل الإكوادور وسورينام وغويانا وزراء.

أما الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فحضرت نائبته ديلسي رودريغيز نيابة عنه، وذلك بعدما أعلن على حسابه على منصة «إكس» أنه يعاني التهاباً في الأذن.

وتستضيف مدينة بيليم الساحلية البالغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 30» في عام 2025.

وقالت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا في بيليم: «لا يمكننا السماح بوصول الأمازون إلى نقطة اللاعودة».

وإذا تم الوصول إلى نقطة اللاعودة، فإن غابات الأمازون، التي تعرف باسم «رئة العالم»، ستصدر كمية من الكربون أكثر مما تمتصه، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة احترار الكوكب.

بدورها، أعلنت الأمينة العامة لمنظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون ألكسندرا موريرا، أمس، أنّ القمة ستُصدر إعلاناً مشتركاً يتضمّن «إجراءات جريئة وقوية» لحماية الغابات المطيرة.