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دول الجوار تضع خطة لإنهاء الأزمة في السودان

نازحون سودانيون من دارفور إلى تشاد (رويترز)
9 أغسطس 2023 00:57

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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أعلنت 5 دول مجاورة للسودان خطة عمل تتكون من 3 نقاط لحل الأزمة المستمرة منذ 15 أبريل الماضي.
وشدد ممثلو الدول في ختام اجتماعهم بالعاصمة التشادية انجامينا، مساء أمس الأول، على أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع طرفي الأزمة في السودان من أجل وقف دائم لإطلاق النار.
وأفاد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع بأن خطة العمل تتكون من 3 نقاط هي «التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وإجراء حوار شامل بين الأطراف السودانية، وإدارة القضايا الإنسانية». 
ومن المنتظر عرض الخطة على رؤساء الدول والحكومات لاعتمادها، بالإضافة إلى الآليات القائمة للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
وعقد الاجتماع برئاسة وزير الدولة ووزير الخارجية التشادي محمد صالح النظيف، تطبيقاً للقرارات الصادرة عن قمة رؤساء دول جوار السودان التي عقدت في مصر، في 13 يوليو.
وحضر الاجتماع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة خارجية أفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون، ونظيرهم في جنوب السودان دينج داو جنج مالك، وفتح الله الزيني المندوب الخاص للشؤون الأفريقية بالحكومة المقالة من البرلمان في ليبيا، وسفير إثيوبيا لدى تشاد نبيات جيتاشيو أسجيد.
واستعرض المجتمعون الوضع الراهن في السودان وانعكاساته على كل دول الجوار، مشيرين «إلى أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع طرفي الأزمة من أجل وضع محددات وقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد لتدمير أرواح الأبرياء والبنى التحتية والسماح بتشغيل المؤسسات الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية»، وفقاً للبيان الختامي.
وشددوا على «أهمية التكامل والتنسيق الفعال بين مبادرات الاتحاد الأفريقي ومنظمة (إيغاد) والدول المجاورة للسودان».
ورحَّب المسؤولون بخطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة، داعين الدول والمنظمات المانحة إلى التعجيل بدعم الخطة، مع لفت الانتباه إلى الارتباط باحتياجات سكان المناطق المضيفة في شروط الأمن والتنمية.
وأشارت الدول الخمس إلى ضرورة إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار لنقل الإغاثة السريعة والرعاية الطبية للضحايا.
وأعربت عن الحاجة الملحة لـ«إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر»، داعية أطراف الأزمة إلى تسهيل تقديم المساعدة إلى السكان وفقاً للقانون الدولي الإنساني. واتفق المسؤولون على الاجتماع في نيويورك، على هامش الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
وأكد خبراء ومحللون سياسيون سودانيون ضرورة التنسيق بين مبادرة دول جوار السودان والمبادرات الأخرى القائمة وخاصة المبادرة الأميركية - السعودية عبر منبر جدة ومبادرة «الإيغاد».
وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني لـ«الاتحاد»، إن المطلوب هو تكامل المبادرات وليس تعارضها، وإن المأمول من مبادرة دول الجوار طرح حلول عملية تخاطب الأوضاع الإنسانية والأمنية، وتدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، مشيراً إلى أن المبادرة تحظى بثقة وقبول الأطراف السودانية المختلفة.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي التشادي أحمد التيجاني جرمة، رئيس «مركز الوعي للدراسات السياسية» لـ«الاتحاد»: إن اجتماع دول الجوار في أنجامينا يعكس رغبة دول الجوار السوداني في إعادة الاستقرار إلى السودان نظراً لمخاوفها من خروج الأزمة في السودان عن السيطرة وتحولها إلى «حرب أهلية».

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