السودان.. وصول أول قافلة إنسانية إلى «شرق دارفور»

الخرطوم (الاتحاد)

أعلنت الأمم المتحدة وصول أول قافلة إنسانية إلى ولاية شرق دارفور منذ بدء الأزمة في السودان، بعد رحلة استغرقت 9 أيام على الطريق. وسلّمت القافلة التي وصلت الأسبوع الماضي 430 طناً من البذور الزراعية، مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة، لتوزيعها على المزارعين في عموم الولاية من قبل وزارة الزراعة. وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد تفاوض على نقل هذه الشاحنات من منطقة النيل الأبيض إلى مدينة «الضعين»، عاصمة ولاية شرق دارفور.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، شدد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، على «ضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، لتتمكن جميع المناطق الزراعية في دارفور من الاستفادة من توفير البذور». كما أكد «ضرورة توفير جميع الأطراف للمزارعين، إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية، وضمان حمايتهم أثناء قيامهم بزراعة محاصيلهم وحصادها»، معتبراً أن «فشل الموسم الزراعي ستكون له عواقب كارثية على جميع المجتمعات في دارفور». وسبق لمنظمات إغاثة دولية أن حذّرت من أن موسم الأمطار في السودان الذي بدأ في يونيو يمكن أن يتسبّب في انتشار أوبئة مثل الحصبة والكوليرا، خصوصاً في ظل توقّف أنشطة التلقيح ضد الأمراض وخروج عدد من المرافق الطبية في البلاد خارج الخدمة.