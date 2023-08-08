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«النواب الليبي» يحيل قانوني الانتخابات إلى لجنة «6+6»

مجلس النواب الليبي (أرشيفية)
9 أغسطس 2023 00:56

حسن الورفلي (بنغازي)

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أحال مجلس النواب الليبي، قانوني انتخاب رئيس البلاد ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة «6+6» المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، قبل أن يرفع جلسته التي عقدها بمقره في مدينة بنغازي، أمس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
وقال بليحق في تصريح صحفي: إن «مجلس النواب أقر في ختام الجلسة إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب بملاحظات أعضاء المجلس إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، وبذلك رفعت الجلسة».
ويمثل رفع الجلسة إجراءً نادراً جرى اتخاذه من قبل مجلس النواب، الذي دأب على تعليق أغلب الجلسات واستئنافها ما سمح بتمرير قوانين دون الوقوف عند النصاب القانوني اللازم لعملية التصويت.
واستأنف مجلس النواب أمس، جلسته الرسمية المعلقة من أمس الأول، والتي خُصِّصت لمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان.
ومطلع يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة «6+6» توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما، على الرغم من حالة الجدل التي أثارتها تلك المخرجات بين الأطراف السياسية.
وتمثل إعادة القوانين الانتخابية إلى اللجنة المشتركة «6+6» استجابة من مجلس النواب للملاحظات التي قدمها عدد من الأعضاء خلال مناقشة المشروعين حول نصوص القوانين المقترحة من قبل اللجنة المكلفة بإعدادها.

مجلس النواب الليبي
الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
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