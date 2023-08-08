الجيش الصومالي يحرر مناطق عدة من سيطرة «الشباب» وسط البلاد

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصومالية تحرير عدة مواقع من سيطرة حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، فيما قتل عدد من الإرهابيين بعملية عسكرية شمالي العاصمة مقديشو.

وشن الجيش الصومالي أمس، عملية عسكرية في عدة مناطق تابعة لمحافظتي «غلغدود» و«شبيلى الوسطى»، وسط البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية «صونا». ونجح الجيش في تحرير الأراضي الواقعة بين منطقتي «رون نيرغود» و«عيل طير»، بالإضافة إلى تدمير قواعد للميليشيات الإرهابية.

وأكد مصدر عسكري، في تصريح لوسائل الإعلام، أن العمليات العسكرية ستستمر حتى يتم تصفيه فلول حركة «الشباب» نهائياً.

وفي سياق متصل، قتل عدد من عناصر حركة «الشباب» في عملية عسكرية للجيش بمحافظة «هيران» شمالي العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن نائب وزير الإعلام عبدالرحمن العدالة قوله: إن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير مرآب كبير تستخدمه ميليشيات «الشباب» لإعداد المتفجرات. وذكر العدالة أن «العملية العسكرية المشتركة بالتعاون مع شركاء دوليين أسفرت عن قتل العديد من عناصر الشباب المتدربة على إعداد المتفجرات إضافة إلى تدمير 4 سيارات مفخخة». وأضاف أن الجيش بصدد حصر حصيلة القتلى والجرحى في صفوف مليشيات «الشباب» جراء العملية العسكرية.