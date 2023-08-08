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تفريغ 94% من نفط «صافر»

جانب من عملية نقل النفط من «صافر» إلى السفينة البديلة (من المصدر)
9 أغسطس 2023 00:56

عدن (الاتحاد)

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أعلنت الحكومة اليمنية قرب الانتهاء من تفريغ خزان «صافر» النفطي المتهالك بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، إثر تفريغ نحو 94% من النفط الموجود فيه.
وأوضحت النشرة اليومية الصادرة عن مركز القيادة الوطني لعمليات «صافر» التابع للحكومة اليمنية، في بيان، بشأن تفريغ خزان «صافر»، أن إجمالي الكمية التي تم تفريغها منذ بدء عملية التفريغ وحتى يوم أمس، من الحوض العائم خلال 282 ساعة عمل، بلغت 1083285 برميلاً بنسبة تفريغ وصلت 94%، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأشادت الحكومة اليمنية بـ«الجهود الكبيرة التي بذلت لتفريغ خزان صافر النفطي»، وفق البيان.
وفي 25 يوليو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل النفط الخام من خزان «صافر» إلى سفينة «نوتيكا» التي جرى تغيير أسمها لاحقاً إلى سفينة «اليمن» التي أبحرت من جيبوتي متجهة إلى ساحل البحر الأحمر اليمني، لنقل نحو 1.1 مليون برميل من ناقلة «صافر».

صافر
اليمن
الحكومة اليمنية
ناقلة النفط صافر
الحديدة
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