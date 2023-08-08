أوكرانيا تتوعد بالرد على روسيا في البحر الأسود

توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على روسيا في البحر الأسود لضمان عدم حصار مياهها وقدرتها على استيراد وتصدير الحبوب وسلع أخرى.

وقال زيلينسكي، في تسجيل مصور: «إذا استمرت روسيا في الهيمنة على البحر الأسود، خارج أراضيها، وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى، أو أطلقت الصواريخ على موانئنا، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه. هذا دفاع عادل عن فرصنا، في أي ممر».

وأضاف: «ليس لدينا الكثير من السفن. لكن يجب أن يفهموا بوضوح أنه بحلول نهاية (الأزمة)، لن يكون لديهم سفن».

ودعا زيلينسكي روسيا إلى وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على الموانئ الأوكرانية والسماح بالتجارة، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحفيين من دول أميركا اللاتينية.

تأتي تصريحات الرئيس الأوكراني فيما تسعى كييف إلى ضمان استمرار تصدير منتجاتها الزراعية والسلع الأخرى بعد انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا العام الماضي.