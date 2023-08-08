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ترامب يوجه اتهامات للمدعين قبل محاكمته

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الساعي لترشيح الحزب الجمهوري
8 أغسطس 2023 22:39

ردّ الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب على محاولة من محامي الحكومة الحدّ من المعلومات التي يُمكن له عرضها بشكل علنيّ وتتعلّق بمحاكمته التاريخيّة بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
وقال ترامب، في منشور على منصّته «تروث سوشال»، «ينبغي ألا يُفرَض عليّ أمر احترازيّ؛ لأنّه سيضرّ بحقّي في حرّية التعبير». وأضاف أنّ ذلك يجب أن يُفرض «بالأحرى على جاك سميث المختلّ ووزارة اللاعدل لأنّهما (يُسرّبان) بشكل غير قانوني» معلومات في وسائل الإعلام.
المدّعي الخاصّ جاك سميث الذي وجّه الاتّهامات لترامب بالسعي إلى عكس نتائج انتخابات عام 2020، أصدر مساء الجمعة مذكّرة حضّ فيها قاضية اتحاديّة على إصدار أمر احترازيّ في ما يتعلّق بالأدلة التي تُكشَف في مرحلة ما قبل المحاكمة، لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضيّة.
وقال المدّعون «لقد أدلى المتّهم بالفعل بتصريحات علنيّة على وسائل تواصل اجتماعي، تتعلّق بشهود وقضاة ومحامين وغيرهم من المرتبطين بقضايا المحكمة الجارية ضدّه».
في المقابل، اعتبر محامو الرئيس السابق أنّ القيود التي اقترحها سميث ستنتهك حقّ ترامب في حرّية التعبير، بموجب التعديل الأوّل للدستور.
وكتب محامو الرئيس السابق في ردّهم أنّ «الحكومة تسعى إلى تقييد الحقوق التي منحها التعديل الأوّل»، متّهمين إيّاها بمحاولة «جعل المحكمة تؤدّي دور الرقابة».

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
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