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منافس لترامب يقيل مديرة حملته الانتخابية

رون ديسانتيس
8 أغسطس 2023 22:30

أقال رون ديسانتيس، منافس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية، اليوم الثلاثاء، مديرة حملته الانتخابية.
وعلّق جمهوريون آمالهم على ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، بعد خيبة حزبهم في الانتخابات التشريعية العام الماضي. إلا أنه متأخر عن خصمه ترامب بنحو 40 نقطة في الاستطلاعات، بحسب مركز «ريل كلير بوليتيكس».
ورحّب فريق حملة ديسانتيس بقرار الإقالة الذي أُعلن قبل أيام قليلة من أول مناظرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي ستقام في «ميلووكي» 23 أغسطس الجاري.
والفائز في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية من المنتظر أن يواجه مرشّح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية والذي سيكون على الأرجح الرئيس الحالي جو بايدن.
ويأمل ديسانتيس، الذي أُعيد انتخابه حاكماً لولاية فلوريدا، في نوفمبر 2022 في استمالة الناخب الأميركي بمواقفه المحافظة من ملفات عدة أبرزها الهجرة.

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المصدر: وكالات
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