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بوتين يوقّع مرسوماً بشأن الصادرات الزراعية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
8 أغسطس 2023 21:54

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يُمكّن مشتري الصادرات الزراعية الروسية من الدفع بالعملة الروسية "الروبل" بدلا من الدولار الأميركي.
وتطالب روسيا منذ فترة طويلة بمعاودة ربط بنكها الزراعي الحكومي بشبكة (سويفت) للمدفوعات الدولية التي أُقصي منها إثر الأزمة الأوكرانية.
وكان سحب روسيا من شبكة "سويفت" أحد الأسباب التي أعلنتها الشهر الماضي لانسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.
وسلط بوتين الضوء على الحاجة إلى تحويل التجارة إلى العملات الوطنية في خطاب ألقاه أمام القمة الأفريقية الروسية في سان بطرسبرج في يوليو الماضي.
وقالت فكتوريا أبرامشينكو نائبة رئيس الوزراء الشهر الماضي إن المرسوم "سيسهل دخول الدول الصديقة إلى سوق الأغذية" وسيحمي المُصدرين الروس والدول "الصديقة" لروسيا من ضغط العقوبات.
وأضافت "اعتاد شركاؤنا على استلام الأغذية الروسية عالية الجودة بدون انقطاع، وسنواصل عمليات التسليم هذه".

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المصدر: وكالات
سويفت
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روسيا
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