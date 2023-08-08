كوريا الجنوبية تفتش البرلمان بعد تهديد زعيم المعارضة

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، الشرطة فتشت الجمعية الوطنية "البرلمان" بعد رسالة تهديد أرسلت إلى لي جيه-ميونج، زعيم الحزب المعارض.

وتهدد الرسالة، التي أرسلت عبر البريد الإلكتروني، بتفجير قنبلة في وسط العاصمة سول إذا لم يتم قتل السياسي المعارض.

وقالت الشرطة وأمانة الجمعية الوطنية إن رسالة البريد الإلكتروني هددت بتفجير مكتبة في سول إذا لم يتم قتل "لي" بحلول الساعة 34:3 مساء الأربعاء (0634 الأربعاء بتوقيت جرينتش)، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب"، دون ذكر من الذي يتوجب عليه قتل زعيم الحزب المعارض.

وكتب صاحب الرسالة: "مدى القنبلة كان 334 مترا" من المكتبة في وسط مدينة سول، لكنه لم يحدد المكتبة.

وقال المسؤولون إن البريد الإلكتروني أرسل في اليوم السابق إلى عدد من الأشخاص، من بينهم مسؤولون في حكومة مدينة سول.

وتلقت الشرطة التقرير في حوالي الساعة 45:4 مساء، وأرسلت فريقا لتفكيك القنابل للبحث عن أي متفجرات في البرلمان. ويتتبع المحققون أيضا عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالبريد الإلكتروني، بينما قدمت أمانة الجمعية الوطنية الحماية الأمنية إلى "لي" وعززت الدوريات حول مبنى البرلمان.