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قراصنة يخترقون سجلات الانتخابات البريطانية

قراصنة يخترقون سجلات الانتخابات البريطانية
8 أغسطس 2023 20:08

أعلنت مفوضية الانتخابات في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تعرضت لقرصنة من "جهات معادية" تمكنت من اختراق أنظمتها لأكثر من عام.
وكتبت الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات في تغريدة على موقع  "إكس" (تويتر سابقا) "اليوم، أعلنا أننا كنا عرضة لهجوم سيبراني معقد، واختُرقت أنظمتنا من جهات معادية".
ولم تحدد المفوضية اسم المهاجمين الذين اخترقوا خوادمها المستضيفة لبريدها الإلكتروني، وأنظمة المراقبة ونسخ من لوائح الناخبين تتضمن تفاصيل عن ملايين المقترعين.
وقال شون ماكنالي الرئيس التنفيذي لمفوضية الانتخابات، في بيان "نعلم الأنظمة التي اخترقتها الجهات المعادية لكن لا نستطيع أن نحدد بشكل قاطع ما هي الملفات التي قد تكون اخترقت أو ربما لم تُخترق".
رُصدت الحادثة في أكتوبر 2022 بعد تسجيل نشاط مشبوه على أنظمة الهيئة.
وقالت المفوضية "اتضح أن جهات معادية اخترقت الأنظمة أولا في أغسطس 2021".
وأضافت "نأسف لأن رصدها استغرق وقتا طويلا".
وشرحت أنه "كان علينا اتخاذ إجراءات علاجية بما في ذلك وقف اختراق المقرصنين وتقدير حجم الحادثة وتطبيق إجراءات أمنية إضافية" قبل إطلاع الرأي العام على التطورات.

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المصدر: د ب أ
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الانتخابات البريطانية
قراصنة الإنترنت
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