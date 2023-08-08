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سوريا تمدد السماح بتسليم مساعدات للنازحين عبر معبرين

شاحناة تحمل مساعدات تمر من معبر باب السلام
8 أغسطس 2023 19:51

قالت إيري كانيكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، إن سوريا مددت السماح بتسليم مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية عبر معبرين حدوديين تركيين حتى 13 نوفمبر المقبل.
وأضافت كانيكو "نرحب ترحيبا حارا بتمديد الحكومة السورية السماح باستخدام معبري باب السلام والراعي حتى 13 نوفمبر".
وبعد أن أودى زلزال بحياة ما يربو على 50 ألفا في تركيا وسوريا في فبراير الماضي، سمحت سوريا للأمم المتحدة باستخدام هذين المعبرين الحدوديين لإرسال المساعدات من تركيا. وكان من المقرر أن تنتهي فترة السماح في 13 أغسطس الجاري.
واستخدمت الأمم المتحدة معبر "باب الهوى" لإيصال المساعدات من تركيا إلى الملايين في شمال غرب سوريا منذ 2014 بتفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

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المصدر: وكالات
سوريا
مساعدات إنسانية
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